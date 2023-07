Ancora fiamme in deposito dismesso a Firenze

Squadre dei vigili del fuoco di nuovo in azione, dalle 13, per un incendio all'esterno della fabbrica dismessa, e occupata, in via Fanfani a Firenze: è la terza volta nel giro di una settimana dove le fiamme divampate venerdì scorso e poi ancora lunedì. A seguito dell'incendio, con le fiamme che hanno attaccato rifiuti e masserizie, Arpat a Asl raccomandano alla popolazione di tenere le finestre delle abitazioni chiuse e limitare la permanenza in strada nell'area compresa tra via Pietro Fanfani, via Carlo Lorenzini e via Enrico Bemporad. Intanto sulle cause del rogo, da quanto appreso dalle forze dell'ordine, probabile che siano dolose. Il rogo di rifiuti, si legge in una nota diffusa da Arpat, "favorisce un maggior innalzamento dei fumi e il trasporto di un particolato più grossolano, rispetto alla volta precedente in cui bruciavano solo rifiuti all'interno dell'edificio".

In base alla direzione del vento, la zona più interessata alla ricadute del particolato è quella compresa tra via Carlo Lorenzini, via Pietro Fanfani e via Enrico Bemporad, dove si trovano alcune abitazioni e diverse attività produttive che sono collocate a meno di 300 metri dall'origine dei fumi. All'interno dell'area e al Sodo - prosegue la nota - "occorre limitare l'inalazione dei fumi prodotti da questa miscela eterogenea di rifiuti. si raccomanda alla popolazione residente o comunque presente nelle aree interessate dai fumi dell'incendio, di non soggiornare all'aperto, tenere le finestre degli edifici chiusi, limitare per quanto possibile la permanenza. L'odore dell'incendio è percepibile anche in aree più lontane ad est dell'incendio esempio nei pressi di Careggi, ma non rappresenta lo stesso pericolo della esposizione diretta nella zona di prima ricaduta dei fumi".

Ma cosa succede nel quartiere 5?" si chiede il Movimento 5 stelle con il capogruppo in Palazzo Vecchio Roberto De Blasi e i consiglieri del Quartiere 5 Luca Rossi Romanelli e Iacopo Spennati: "Per quanto tempo i residenti della zona, richiamati dalle autorità di rimanere chiusi in casa per evitare intossicazioni dalle esalazioni dei materiali combusti, dovranno sopportare questa situazione?" "Possibile che la situazione, nonostante gli interventi delle autorità non verta verso una soluzione definitiva liberando i cittadini della zona dai pericoli derivanti da questi incendi? Chiediamo urgenti aggiornamenti al sindaco su cui ricade la responsabilità sulla salute dei cittadini".

Sul nuovo incendio interviene anche la Lega, con il capogruppo in Palazzo Vecchio e segretario provinciale Lega Federico Bussolin e il commissario comunale Lega Federico Bonriposi: "Possibile - si chiedono - che ci siano incendi così frequenti in pochi giorni? Possibile sia soltanto colpa del grande caldo di questi giorni? Noi crediamo che occorra vigilare maggiormente sull'area visto come è stata trascurata totalmente in questi anni!". "Non è concepibile che periodicamente si alzino queste nubi nere dense a causa degli incendi. I residenti sono preoccupati. Gli occupanti ancora ci vivono. Non possiamo rischiare che qualcuno rischi la vita! Il Comune intervenga con appositi controlli della Polizia municipale per monitorare tutta l'area ed evitare ogni accesso. 3 incendi in pochi giorni non sono da sottovalutare".



