Torna a casa la Madonna di Santa Fiora di Luca della Robbia. Messa all'asta a New York nel 2021 dalla Albright-Knox Art Gallery di Buffalo e venduta per circa 2 milioni di dollari, sarà in mostra dal 27 luglio al 10 agosto a Santa Fiora, borgo sull'Amiata, in provincia di Grosseto, di cui porta il nome. L'opera fu commissionata probabilmente dalla famiglia Sforza di Santa Fiora a Luca della Robbia, e con tutta probabilità rimase nel paese amiatino per oltre 400 anni, fino a quando con la soppressione degli ordini religiosi nel luglio 1866, il bene fu confiscato dal Comune e venduto nel 1867, arrivando poi in Amerina dopo più passaggi di proprietà. Pochi giorni prima della vendita all'asta, da Sotheby's, il sindaco di Santa Fiora Federico Balocchi, aveva lanciato un appello a istituzioni, collezionisti e mecenati per aiutare a riportare la Madonna a Santa Fiora che custodisce altre robbiane nelle sue chiese. Anche il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, aveva sostenuto l'appello del sindaco. A distanza di circa due anni, si spiega dal Comune, "il desiderio è stato esaudito, grazie alla generosa disponibilità dei nuovi proprietari, Lilian e André Esteves, e alla preziosa collaborazione della galleria Benappi Fine Art che si prende cura della loro collezione, in una virtuosa sinergia tra istituzioni, mercato e collezionismo privato. Lilian e André Esteves hanno partecipato all'asta e acquistato l'opera che conservano nella loro raccolta di arte antica italiana, all'interno della loro tenuta" in Toscana. "Da qui l'idea di collaborare e prestare la robbiana per questa mostra, così che il ritorno in Italia dell'opera sia coronato anche da un suo passaggio nei luoghi di origine, creando un'occasione di fruizione e conoscenza davvero unica. L'esposizione, fortemente voluta dall'amministrazione comunale, è realizzata con il contributo del Consiglio regionale della Toscana".



