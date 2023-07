Scontro con un autocarro, ciclista muore a S.Casciano

Un uomo di 48 anni è morto stamani a causa di un incidente stradale avvenuto a San Casciano Val di Pesa (Firenze) intorno alle 6:30, in via Borromeo. Da quanto appreso, la vittima, residente nel paese del Fiorentino, viaggiava in bicicletta quando all'altezza di un incrocio si è scontrata con un autocarro. Inutili i soccorsi prestati dai sanitari inviati dal 118. Sul posto per gli accertamenti e la ricostruzione della dinamica dell'incidente intervenuti i carabinieri.



