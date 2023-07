In Toscana 236 casi di Covid e 15 decessi in una settimana

Sono 236 i nuovi casi di Covid registrati in Toscana negli ultimi ultimi sette giorni.

Purtroppo si registrano altri 15 decessi: sei uomini e nove donne, età media 88 anni, residenti uno in provincia di Pisa, uno ad Arezzo, sei a Siena, sei a Grosseto e uno fuori dalla Toscana.

Ad oggi sono ricoverate in ospedale 59 persone (4 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 6,3%), di cui nessuno (stabili) si trova in terapia intensiva. In 1.998 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (105 in meno rispetto alla settimana precedente, meno 5%). Il numero dei contagiati rilevati in regione dall'inizio della pandemia sale dunque a 1.608.149. In 2.057 risultano ancora positivi. I guariti crescono dello 0,02% (330 persone) e raggiungono quota 1.594.144 (99,1% dei casi totali).

A livello territoriale Firenze registra 61 casi in più rispetto alla settimana precedente, Prato 20, Pistoia 11, Massa Carrara 19, Lucca 14, Pisa 45, Livorno 23, Arezzo 10, Siena 15, Grosseto 18.



