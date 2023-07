Fiorentina e Juventus, trovato l'accordo per Arthur

Il centrocampista brasiliano Arthur Melo è sempre più vicino a diventare un giocatore della Fiorentina. Nelle ultime ore la società viola e la Juventus avrebbero trovato un accordo sul giocatore: Arthur dovrebbe arrivare alla Fiorentina con la formula del prestito oneroso per 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. L'ingaggio di Arthur sarà pagato al 50 per cento dai due club. Il centrocampista brasiliano potrebbe arrivare domani a Firenze per sostenere le visite mediche e firmare il contratto con il club viola.



