Va a Gianandrea Noseda il Puccini Award 2023: il direttore d'orchestra italiano conclude oggi un tour con l'Orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia al festival pucciniano di Torre del Lago al termine del quale sarà insignito del riconoscimento andato in passato ad artisti come Renata Tebaldi, Maria Callas (in memoriam), Mirella Freni, Birgit Nilsson, Gianandrea Gavazzeni, Renata Scotto, Grace Bumbry, Lorin Mazel, Luciano Pavarotti, Riccardo Chailly, Jonas Kaufmann e Angela Gheorghiu. Il premio onora dal 1971 musicisti il cui lavoro e la cui arte hanno perpetuato la legacy del compositore toscano.

"Puccini mi ha sempre affascinato per la sua unica capacità di portare un'opera della grande tradizione ottocentesca alla modernità del ventesimo secolo con straordinaria curiosità culturale e saggezza. La sua capacità di compositore di incredibile talento può essere immediatamente individuata entrando e uscendo da capolavori come Manon Lescaut e Il Trittico: opere molto diverse che segnano il passaggio senza soluzione di continuità da sentimenti tardo romantici alla piena modernità del Novecento". Noseda ha diretto molte opere di Puccini come direttore musicale del Regio di Torino tra cui Manon Lescaut, La Bohème, Tosca, Il Trittico e Turandot. È attualmente direttore del Teatro dell'Opera di Zurigo, della National Symphony Orchestra di Washington e Principal Guest Conductor della London Symphony Orchestra. Al teatro all'aperto di Torre del Lago porterà un programma con la Burlesca di Respighi, seguita dal Concerto per pianoforte e orchestra n. 2 op.18 in do minore di Sergej Rachmaninoff affidato al virtuosismo del pianista Alessandro Taverna. In chiusura, Shéhérazade di Rimskij-Korsakov.



