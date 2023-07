Sindaco di Cecina fermato con piccola dose cocaina

Il sindaco di Cecina (Livorno) Samuele Lippi sarebbe stato fermato con la sua auto dai carabinieri durante un controllo, lunedì scorso, a Riparbella, nel Pisano, e trovato in possesso di una piccola quantità di cocaina. Oggi il primo cittadino ha pubblicato un lungo post sulla sua pagina Fb in cui chiede scusa per quella che definisce "una vicenda strettamente personale, che non ha alcuna rilevanza penale ma che non posso e non voglio sottovalutare o minimizzare". Per Lippi è scattata la segnalazione alla Prefettura e il ritiro della patente. "Sono inciampato - si legge nel post - ma voglio rialzarmi e con coraggio ho deciso di intraprendere un percorso che mi permetta di prendermi cura di me".

Nel suo trascorso politico Lippi è stato anche segretario territoriale del Pd. Ieri il sindaco avrebbe riunito i suoi assessori per informarli del fatto. Oggi intanto - mentre la Lega, all'opposizione in consiglio comunale, dopo aver appreso dalla stampa online la notizia ne chiede le dimissioni se fosse confermata - è attesa intorno alle 18 una direzione del partito in cui è prevista anche la presenza di un esponente del Pd regionale.



