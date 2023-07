Le star del cinema e Pinocchio, mostra dei manifesti di Campeggi

Le stelle del cinema e Pinocchio sono i protagonisti della mostra "Pinocchio that's me - Pinocchio sono io" dell'artista Silvano 'Nano' Campeggi, ospitata nel parco dedicato al burattino di Collodi nel comune di Pescia, in provincia di Pistoia, fino al 31 agosto.

Le star di Hollywood e non solo come Charlie Chaplin, Sofia Loren, Marlon Brando, Marilyn Monroe e altri sono state ritratte mentre interagiscono con Pinocchio nei manifesti cinematografici che hanno reso famoso Campeggi, del quale ricorre il centenario dalla nascita (avvenuta nel 1923). La mostra è promossa in occasione dei 140 anni dalla pubblicazione delle 'Avventure di Pinocchio' di Carlo Collodi (1883-2023).

"Attraverso i manifesti realizzati per centinaia di film - dice il presidente della Fondazione Collodi, Pier Francesco Bernacchi - Campeggi ha segnato la cultura popolare del nostro Paese per più di una generazione. L'effigie delle 'stelle' dello schermo per tutti noi è proprio quella uscita dall'arte di Campeggi. E anche Pinocchio ha dato tanto al cinema: i progetti più recenti e quelli ancora chiusi nel cassetto ci raccontano di un rapporto vivo e fertile, da cui sono nati alcuni film che possono essere tranquillamente definiti capolavori". La mostra è aperta tutti i giorni dalle 10 alle 18.



