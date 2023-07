Geo Barents arrivata a Marina Carrara per primo sbarco migranti

La Geo Barents, con 346 migranti a bordo, è arrivata alle 17 a Marina di Carrara (Massa Carrara), il primo dei due porti toscani assegnati alla nave di Msf per sbarcare le persone soccorse nei giorni scorsi nel Mediterraneo. Secondo quanto spiegato ieri dal Comune a Marina di Cararra saranno fatti scendere 203 migranti, "soggetti fragili, donne, famiglie e, in tutto, 139 minori". La nave di Medici senza frontiere proseguirà poi fino a Livorno per sbarcare le altre persone soccorse in mare: nel porto livornese è attesa domani.



