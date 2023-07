Ancora codice rosso per il caldo a Firenze. Confermato per la giornata di oggi, si spiega dal Comune, è previsto anche per domani e dopodomani, stando all'apposito bollettino pubblicato dal ministero della Salute.

Sempre secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi oggi, domani e venerdì.



