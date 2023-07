Vele al carbonio per le barche hi-tech realizzate nel Pratese

Le vele al carbonio per le barche hi-tech nascono a Vaiano, in provincia di Prato, in un edificio in cui è presente la mano dell'ingegnere Pier Luigi Nervi e che ospita Millenium Tech.

Le vele al carbonio di Millenium Tech nascono in un edificio industriale storico ristrutturato da Nervi nel 1931 con la realizzazione di due nuove coperture in cemento armato senza colonne. Le fibre di carbonio, si spiega, "sono dei tessuti a tutti gli effetti, per quanto speciali e particolarissimi, per la cui lavorazione il know how del territorio pratese, capitale europea del tessile, è fondamentale". Due i brevetti all'avanguardia per la lavorazione di queste fibre, entrambi ideati dall'azienda di Vaiano: il Millenium Arxe, la prima vela a pezzo unico, e il più recente Monolithic, la tecnologia costruttiva attualmente più avanzata sul mercato. "Non facciamo solo produzione - spiega Davide Innocenti, direttore tecnico e socio fondatore dell'azienda -, ma abbiamo un vero e proprio centro di ricerca e studio, che contiene tutta la filiera necessaria per ottenere, alla fine, un prodotto di qualità". Era il 1981 quando Innocenti, insieme a Marco Holm e Gianni 'Alberto' Benassai, rispettivamente professionista del settore e imprenditore tessile, fondò la veleria, poi definitivamente approdata a Vaiano. Fu, ricorda l'azienda, "un felicissimo incrocio di competenze differenti ma indispensabili se messe insieme: dall'esperienza sul campo come progettista e velista di Innocenti, fino alla visione e alla profonda conoscenza della tecnologia all'avanguardia di Holm e Benassai. Innocenti è tra i massimi esperti di Sails design e Sails technology al mondo e vanta un palmares di vittorie e partecipazioni a tutte le maggiori manifestazione veliche mondiali, sia in qualità di velista che di progettista. A tutto questo si aggiunge la competenza, quella della manodopera pratese, da sempre capace di costruire opere di tessuto". "Quello che ci contraddistingue - aggiunge Innocenti - è aver deciso di tenere tutto qui a Vaiano, nel territorio pratese, senza esternalizzare o spezzare la filiera in alcun modo. Si salvaguarda la qualità del nostro prodotto e quella della relazione con il cliente".



