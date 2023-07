Nell'Oasi Dynamo un centro espositivo di arte contemporanea

Un'oasi naturalistica, ma anche uno spazio per l'arte contemporanea: è la doppia anima di Oasy contemporary art (Oca), il nuovo progetto di Oasi Dynamo, la riserva naturale situata a San Marcello Piteglio (Pistoia). In quella che sino a poco tempo fa era una stalla per le mucche, è stato allestito il nuovo spazio espositivo che si inaugurerà il 5 agosto con la mostra di Massimo Vitali, a cura di Giovanna Calvenzi, 'La Grande Oasi. The way we live, now'. Per arrivarci, si spiega in una nota, i visitatori devono parcheggiare la macchina in località Piteglio e poi fare una passeggiata di circa 45 minuti.

Il progetto di Vitali realizzato per Oasy contemporary art ha come protagonisti gli uomini e il territorio, in un dialogo nel quale la presenza umana è misura stessa del paesaggio. Oltre lo spazio espositivo, Oca propone anche 'Home of the World', l'opera dell'artista svedese David Svensson costituita da centinaia di bandiere. Il percorso realizzato da Svensson per Oca, lungo alcune centinaia di metri, è caratterizzato da un grande collage con tutte le bandiere del mondo, che sono state però de-costruite e ricomposte in modo totalmente inedito. La mostra di Vitali e l'installazione di Svensson resteranno visitabili sino al 5 novembre. Il tema della convivenza tra l'uomo e la natura, si spiega in una nota, sarà sviluppato dal direttore artistico Emanuele Montibeller anche nei prossimi anni, proponendo ogni stagione una nuova mostra nello spazio-museo, e nuove installazioni nel verde, che poi resteranno nell'oasi, creando nel tempo un luogo d'arte.



