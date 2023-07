Incognito in concerto a Firenze

Concerto domani all'Anfiteatro delle Cascine Ernesto De Pascale a Firenze degli Incognito, tra i più importanti progetti e gruppi di acid-jazz al mondo, formazione nata in Inghilterra nel 1976 dalla volontà di Jean- Paul 'Bluey' Maunick e in continuo mutamento, come la loro musica. Sono 15 i loro album in studio pubblicati in oltre 30 anni di carriera. La fluidità nelle composizioni è un elemento caratterizzante del loro percorso, tuttavia questo non ha mai pregiudicato il loro stile musicale definito che spazia dal soul al funk fino all'r&b.

Il concerto si tiene per l'Estate fiorentina nell'ambito di Ultravox Firenze ed è realizzato da Music Pool, Le Nozze di Figaro.



