Gyasi lascia il ritiro dello Spezia, firma per l'Empoli

Il capitano dello Spezia Emmanuel Gyasi ha lasciato il ritiro di Santa Cristina Valgardena in vista della cessione all'Empoli. Sono le ultime ore per l'italoghanese con la maglia bianca, con cui conquistò la promozione in serie A nel 2020 da capocannoniere stagionale, confermandosi come titolare inamovibile nei tre anni successivi.

Oggi sarà in Toscana per sostenere le visite mediche e firmare per gli azzurri, che a loro volta lasceranno partire il proprio capitano Filippo Bandinelli per il percorso inverso. Per lui pronto un triennale con lo Spezia.

Ieri in casa aquilotta ufficializzato il prestito secco del centravanti Luca Moro dal Sassuolo, reduce dalla promozione con il Frosinone. Nelle prossime ore toccherà a Francesco Cassata in arrivo dal Genoa. Il nuovo obiettivo per l'attacco è ora Mirko Antonucci del Cittadella, autore di 11 reti in Serie B nel campionato 22/23.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA