Fabi, Fresu, Branduardi e Cristicchi in concerto in Casentino

Niccolò Fabi (21 luglio), Paolo Fresu e Omar Sosa (22), Angelo Branduardi (23), Simone Cristicchi e Amara (12 agosto): è questa la rosa degli artisti dell'edizione 2023 Aspettando Naturalmente pianoforte, che come la manifestazione 'madre', Naturalmente pianoforte, ha l'obiettivo di mettere in connessione virtuosa gli scenari naturali, storici e artistici della valle e del Casentino, in provincia di Arezzo, con il pianoforte. A promuovere la rassegna l'associazione PratoVeteri il cui scopo è valorizzare l'alta valle dell'Arno attraverso un connubio speciale con la musica; quest'anno in particolare il festival celebra i 30 anni del Parco nazionale delle Foreste Casentinesi.

Il festival si apre venerdì prossimo in piazza Jacopo Landino a Pratovecchio con Fabi che presenterà una versione speciale del suo 'Solo tour estate' nella quale, insieme all'inseparabile chitarra, comparirà, inevitabilmente, anche il pianoforte.

Sempre a Pratovecchio, il giorno dopo, si esibiranno Fresu e Sosa per un duetto tromba-pianoforte. Toccherà poi ad Angelo Branduardi il compito di completare il primo week-end di Naturalmente pianoforte, domenica 23, al tramonto (inizio alle 19) in uno scenario storico e naturale meraviglioso: il concerto 'Confessioni di un malandrino' sarà ambientato a Romena, nei prati a fianco della pieve romanica, con il Casentino davanti e il crudo sasso della Verna sullo sfondo. Nella stessa ambientazione, e allo stesso orario, ma tre settimane più tardi (sabato 12 agosto) la rassegna si completerà con Simone Cristicchi e Amara che presenteranno 'Torneremo ancora' concerto mistico dedicato a Franco Battiato: il concerto, inserito nel cartellone del festival, è stato in questo caso organizzato dalla Fraternità di Romena frequentata da anni da Cristicchi e Amara.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA