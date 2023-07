Scontro tra scooter e auto, ventenne muore a Livorno

Un ventenne livornese, è morto questa notte a causa di un incidente stradale: il giovane, in sella a uno scooter, si è scontrato frontalmente con un'auto intorno alle 1.30 sul lungomare di Livorno all'altezza di Antignano. La vittima viaggiava sul motorino insieme a un amico 18enne, che è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Da una prima ricostruzione della polizia municipale, intervenuta sul posto, i due giovani in sella allo scooter stavano provenendo da sud quando per cause ancora al vaglio si sarebbero scontrati con un'auto che viaggiava in direzione opposta. L'impatto è stato violentissimo e i due ragazzi sono stati sbalzati sull'asfalto. Sul posto sono subito intervenuti i volontari della Svs di Ardenza e di via San Giovanni, insieme al medico del 118 che, appena arrivato, ha iniziato le manovre di rianimazione del 20enne che è apparso subito in gravissime condizioni: è deceduto poco dopo.



