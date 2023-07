Fa il bagno in un laghetto e non riemerge, 43enne trovato morto

È stato recuperato nella tarda serata di ieri il cadavere del 43enne che era scomparso dopo un bagno in una golena del Tevere nel comune di Anghiari (Arezzo). L'uomo, di origine romena, era scomparso dopo un bagno e non un'immersione come era stato detto in un primo momento, nel laghetto, al termine di una notte di pesca. Il 43enne si trovava insieme ad alcuni amici che hanno dato subito l'allarme.

Le ricerche da parte del gruppo sommozzatori dei vigili del fuoco sono andate avanti tutta la giornata arrivando fino a tarda serata quando il corpo è stato individuato e recuperato.

Trasportato in ospedale, al termine della ricognizione cadaverica, è stato riconsegnato alla famiglia dopo l'autorizzazione del pm di turno. Il 43enne sarebbe morto per annegamento.



