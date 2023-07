Caretta caretta, quinto nido all'isola d'Elba

Nuovo e quinto nido di Caretta caretta all'isola d'Elba (Livorno). Lo rende noto Legambiente che parla di "una stagione incredibile". La scoperta è stata fatta la notte scorsa a mezzanotte su una spiaggia di Marciana Marina.

Una grossa tartaruga, si spiega, prima ha risalito la spiagga de La Marina, "probabilmente attratta e confusa dai lampioni": "Lì purtroppo è successo tutto quello che non si deve fare in situazioni simili: foto con il flash, gente intorno alla tartaruga che parlava ad alta voce e persino un tizio che ha cercato di spostare l'animale, che la fine e fortunatamente, dopo una ventina di minuti, ha ripreso la via del mare". Lo stesso esemplare, secondo i controlli effettuati, ha poi raggiunto la vicina spiaggia del Capitanino dove ha scavato "il suo nido in un'area molto meno illuminata e tranquilla, proprio accanto al molo dei sassi e a pochi metri dalle barche ormeggiate in porto e a pochi passi dal lungomare". I volontari dell'associazione hanno protetto "la nidicazione controllandola con un'innocua luce rossa e tenendo a debita distanza i curiosi". Poi la tartaruga è tornata in mare. E' stata avvertta la Capitaneria di porto che ha a sua volta allertato l'Arpat per effettuare il controllo definitivo dell'avvenuta nidificazione.

Un quarto nido di Caretta caretta, ricorda la Guardia costiera, è stata scoperto sabato scorso nel comune di Campo nell'Elba, in località la Foce.

I frequentatori dei tratti di spiaggia interessati dalle nidificazioni, si spiega dalla Capitaneria di porto, "sono pregati di non avvicinarsi ai nidi per non alterare lo stato dei luoghi e assicurare ai futuri 'piccoli' esemplari di nascere in sicurezza".



