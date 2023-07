Festa ricorda nascita Bartali a Ponte a Ema con Bettini e Nibali

'Buon compleanno Gino Bartali' è la festa che si terrà martedì prossimo al museo di Ponte a Ema per il grande campione del ciclismo nel giorno della sua nascita e nel paese alle porte di Firenze dove nacque nel 1914. Tra le iniziative, alle 18.45 Paolo Bettini, oro olimpico e due volte campione del mondo di ciclismo, sarà al museo per inaugurare una mostra temporanea a lui dedicata.

Sarà ripercorsa la sua carriera con trofei e maglie che hanno fatto la storia del ciclismo. L'incontro con Bettini è aperto al pubblico e alla stampa. Il museo resterà aperto in via straordinaria dalle 18.30 alle 22.30. Alle 20.45 donazione da parte dell'artista fiorentino Ubaldo Molestri di un'opera collegata alla celebre frase di Bartali "Gli è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare".

Inoltre per l'occasione verranno aggiunti nuovi oggetti alla mostra permanente del Museo Gino Bartali: la bicicletta Wilier con cui Nibali ha concluso la sua carriera, la maglia gialla del Tour de France autografata da Nibali e la bicicletta 'Giusto Pinzani 1953' restaurata completamente da Pedale Vintage 4g.

Sorpresa finale l'esposizione della bici Frejus di inizio carriera di Gino Bartali. Le iniziative si svolgono con il patrocinio del Comune di Bagno a Ripoli.



