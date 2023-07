Eventi Gaber a Viareggio città culla del 'Teatro-canzone'

Viareggio culla del 'teatro-canzone di Giorgio Gaber e Sandro Luporini rilancia il sodalizio con "Il luogo del pensiero", manifestazione realizzata da Fondazione Gaber e Comune per il ventennale della scomparsa dell'artista milanese e per sottolineare ancora quanto la città sia stata centrale nel rapporto culturale ed artistico unico che ci fu tra Gaber e Sandro Luporini, viareggino doc che pochi giorni fa ha compiuto 93 anni. A Viareggio fu ideato e scritto tutto il teatro-canzone. Qui ogni estate, dal 1970 in poi, Giorgio Gaber raggiungeva Sandro Luporini, coautore dell'opera, per studiare insieme e scrivere i nuovi spettacoli. Dalia Gaber ha spiegato che "Viareggio con le meraviglie del Carnevale è la terra del divertimento, del mare, della grande musica Pucciniana e della letteratura col Premio Viareggio Repaci. Dal Comune Del Ghingaro e Mei ci hanno spinto ad essere ambiziosi, verso un tempo infinito che inserisca il teatro canzone, Gaber e Luporini nel tessuto storico della città". In programma uno spettacolo con Andrea Scanzi in piazza Mazzini il 28 luglio, poi il giorno dopo Rossana Casale canterà accompagnata al pianoforte da Luigi Campoccia, musicista storico del Signor G, il 3 agosto Neri Marcorè a Torre del Lago con lo spettacolo 'Gaber canzoni e monologhi'. Chiuderà il 5 agosto la manifestazione 'Le strade di notte' in piazza Mazzini e anche sulla spiaggia. La direzione artistica è di Gian Piero Alloisio. "Gaber è da sempre legato a Viareggio per tante ragioni - ha detto il sindaco Giorgio Del Ghingaro -, pensare una rassegna che le condensasse tutte non è stato facile. Un evento è per Luporini, artista irripetibile di cui abbiamo acquistato l'opera omnia, che verrà esposta alla Galleria Viani. E poi la musica, l'arte declinata in mille modi, la bellezza delle parole". Il Comune per gli eventi ha messo a disposizione 80.000 euro mentre sono 250mila euro quelli investiti per acquisire le opere di Sandro Luporini. Altre iniziative, l'intitolazione del largo all'ingresso dall'autostrada, la sinergia stretta col Festival Pucciniano e col Premio Viareggio, una mostra. Viareggio è pure coinvolta in un film su Gaber.



