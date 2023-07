Rissa con coltelli in piazza stazione a Firenze, feriti

Rissa coi coltelli in piazza della Stazione a Firenze, venerdì sera, tra cittadini stranieri. Ci sono stati due feriti - uno ora è in terapia intensiva - e sei denunciati, tra cui un minore.

Passanti spaventati hanno dato l'allarme alle autorità segnalando la presenza di almeno cinque persone che si azzuffavano a colpi di coltello nelle vicinanze di una caserma dei carabinieri. Nell'arco di pochi minuti, secondo quanto ricostruito, sarebbero arrivati altri uomini, alcuni dei quali avrebbero partecipato alla rissa. Prima che arrivassero le volanti, il gruppo si è dileguato e sul posto sono rimasti due migranti della Costa D'Avorio, entrambi feriti, 33 e 26 anni. I due sono stati soccorsi dai carabinieri e da altri passanti. Sul posto è arrivato il 118. Il più anziano di età è stato trasportato a Careggi e sarebbe in terapia intensiva, l'altro all'ospedale Santa Maria Nuova. Non sarebbero in pericolo di vita.

Gli agenti hanno rintracciato e denunciato al momento sei soggetti, ossia un marocchino 26 anni, quattro della Costa d'Avorio e uno del Mali di età compresa tra 17 e 44 anni.





