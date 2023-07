Norah Jones in sold out a Lucca, unica data italiana

"Come away with me" cantava Norah Jones nel 2002, anno del suo esordio discografico. "Come away with me" ha cantato Norah Jones stasera, 21 anni dopo, sul palco del Summer Festival a Lucca. E il pubblico, 6mila le persone in piazza per l'unica sua data italiana del tour europeo, l'ha seguita e a migliaia sono andati via con lei, abbandonandosi alle note del suo piano si sono lasciati prendere per mano dalla sua voce calda e rassicurante. Seimila persone in religioso silenzio, in una piazza Napoleone sold out, hanno ascoltato canzoni che l'hanno resa famosa, e quelle che fanno di lei un mondo ancora da scoprire, tutte caratterizzate dalla sua impronta inconfondibile, frutto di un mix perfetto, sempre equilibrato, tra blues, jazz, soul, country e pop. Che lei ha perfezionato in questi venti anni tra 50 milioni di dischi venduti, 9 Grammy Awards e una serie infinita di collaborazioni con varie leggende della musica. Non potevano mancare hit come "Sunrise", "Thinking about you" e "Don't Know why" che sono state accompagnate da esclamazioni di stupore e nostalgia insieme. Oltre ovviamente alla canzone citata prima, che ha dato il nome al disco che le è valso 5 Grammy Awards e milioni di copie vendute in tutto il mondo. Eppure questa sera sembrava che i vent'anni non fossero passati, sicuramente non per lei che ha saputo affascinare il pubblico del Summer con la sua solita classe ed eleganza. Un potere per lei ancora spontaneo e naturale, tanto che chi l'ha ascoltata neppure si è accorto di essere stato rapito. Il pubblico del Summer questa sera era completamente in balia dell'artista newyorkese, immobile, con lo sguardo fisso davanti a sé, si ricordava di muoversi solo per applaudire. E i momenti sono stati tanti, sempre più forti e sentiti, in un crescendo che hanno portato prima a richiedere a gran voce il bis, che lei ha accontentato senza far attendere troppo i suoi fan, fino alla standing ovation finale. "Grazie Lucca, è un sogno" ha detto prima di allontanarsi dalle luci del palco. Ma è la città e chi c'era che dicono grazie a lei, per averli fatti sognare ad occhi aperti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA