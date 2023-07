Escursionista morto sulle Apuane dopo una caduta di 50 metri

Incidente mortale sulle Alpi Apuane per un escursionista originario di La Spezia caduto mentre stava percorrendo il sentiero che dalla foce dei Bimbi porta alla cintura del Procinto. L'uomo, 60enne, si trovava assieme ad un altro escursionista su questa 'traccia' che presenta tratti di primo e secondo grado di difficoltà. La caduta dal sentiero, per circa 50 metri, è avvenuta sulla parte finale del tragitto e si è rivelata fatale per un trauma cranico e altre lesioni subite. Un tecnico del Soccorso Alpino si è calato dall'elicottero Pegaso ma ha potuto solo riscontrare il decesso dell'uomo.

Intorno alle 11 è arrivata l'autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria al trasferimento della salma, che viene così portata dalla squadra dei tecnici a piedi fino alla piazzola dell'elicottero per il successivo trasporto all'obitorio dell'ospedale Versilia.



