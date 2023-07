Bomba Firenze: Cassazione conferma condanne per 2 anarchici

La Corte di Cassazione ha confermato le condanne per due anarchici a otto anni di reclusione per il ferimento dell'artificiere della polizia di Stato Mario Vece investito la notte di Capodanno 2017 dall'esplosione di un ordigno piazzato davanti alla libreria Il Bargello di Firenze, attività commerciale ritenuta vicina a Casapound. I giudici della prima sezione hanno respinto i ricorsi, facendo diventare definitive le pene per Pierloreto Fallanca e Salvatore Vespertino, ritenuti responsabili dell'ordigno che fece perdere una mano e un occhio al poliziotto.

Rigettati i ricorsi e confermate le pene fino a 3 anni e 6 mesi anche per altri 21 imputati di episodi legati a iniziative maturate su Firenze nell'area anarchica. Tra gli episodi contestati l'aggressione a una pattuglia di carabinieri in lungarno Carlo Alberto Dalla Chiesa il 21 aprile 2016 che portò all'arresto di tre anarchici, il corteo in solidarietà ai tre arrestati nel 25 aprile che culminò in imbrattamenti e danneggiamenti e le quattro molotov lanciate, quella stessa sera, contro la stazione dei carabinieri di Rovezzano. È caduta definitivamente l'accusa di associazione per delinquere, ma sono rimaste in piedi quelle di lesioni, porto illegale di armi da guerra danneggiamento, corteo senza autorizzazione resistenza a pubblico ufficiale.



