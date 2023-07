Al via Jazz Wine in Montalcino, apre Eliane Elias

Sarà Eliane Elias ad aprire la 26esima edizione di Jazz & Wine in Montalcino (Siena), la rassegna che, nata dalla collaborazione tra l'azienda vinicola Banfi, la famiglia Rubei dell'Alexanderplatz Jazz Club di Roma ed il Comune di Montalcino unisce la musica jazz ed il vino di qualità.

L'appuntamento è per martedì 18 luglio alle mura del Castello Banfi. Vincitrice di due Grammy© e due Latin Grammy© Award, con il suo nuovo album 'Quietude', si spiega in una nota, la cantante, compositrice e arrangiatrice Eliane Elias (piano e voce) guiderà il pubblico alla scoperta delle sue radici brasiliane. Un viaggio che sposa la sensualità della sua voce ad un indiscutibile virtuosismo strumentale e che si avvale del contributo dei musicisti Marc Johnson (contrabbasso), Leandro Pellegrino (chitarra) e Rafael Barata (batteria). Il festival proseguirà poi mercoledì 19 nella Fortezza medioevale di Montalcino dove sarà protagonista la Mike Stern Band. Sempre la Fortezza, giovedì 20, accoglierà Peter Erskine Quartet feat Alan Pasqua, Darek Oles, George Garzone. Venerdì 21 sul palco della Fortezza arriveranno The Manhattan Transfer con il 50th anniversary and final world tour. Suona 'italiana' la serata di sabato 22 con i Tiromancino con 'Summer Tour 2023'. La 26esima edizione di Jazz & Wine in Montalcino chiuderà domenica 23 luglio con un concerto che vedrà protagonista Noa.

La direzione artistica di Jazz & Wine in Montalcino è firmata da Eugenio Rubei. Gli spettacoli avranno inizio alle 21.45.





