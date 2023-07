Spari a Livorno, negoziante ferito da arma da fuoco è grave

Ricerche della polizia sono in corso a Livorno e nell'area per trovare chi ha sparato vicino al mercato centrale ferendo un pakistano di 32 anni, titolare di un minimarket. Il commerciante è stato trovato a terra, sanguinante, nel negozio. È stato colpito da due colpi di arma da fuoco. Ora è ricoverato in ospedale in gravi condizioni.

Secondo una prima ricostruzione al vaglio della polizia che è intervenuta con la squadra mobile e la scientifica, l'uomo sarebbe stato ferito a scopo di rapina. Il rapinatore gli avrebbe sparato alcuni colpi raggiungendolo con due proiettili prima di darsi alla fuga con i pochi soldi che ha trovato in cassa.

Il negoziante è stato portato in ospedale in codice rosso, con un'ambulanza della Misericordia e il medico a bordo che lo ha assistito per tutto il tragitto. Poi i chirurghi lo hanno operato d'urgenza per rimuovere i due proiettili.



