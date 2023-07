Duomo di Firenze installa copie di tre santi sulla facciata

E' in corso l'operazione di collocamento sulla facciata del Duomo di Firenze di tre copie in marmo delle sculture ottocentesche che rappresentano Papa Leone Magno, Papa Celestino I e Papa Gregorio VII, rispettivamente di Raffaello Romanelli, Fortunato Galli e Dante Sodini. La fine dei lavori è prevista la prossima settimana, quando sarà smontato anche il grande ponteggio allestito per l'operazione. I lavori, ricorda l'Opera di Santa Maria del Fiore, fanno parte di un più ampio progetto che prevede la manutenzione e il restauro della facciata ottocentesca del Duomo e la sostituzione delle sculture degradate con copie.

Gli originali sono stati rimossi dalla facciata nell'ottobre del 2017 e al termine del restauro saranno collocate nella nuova ala del Museo dell'Opera del Duomo di Firenze che aprirà nei prossimi anni. Le copie sono state scolpite dai restauratori dell'Opera di Santa Maria del Fiore all'interno della Bottega di restauro. "Si è partiti dallo scegliere tre blocchi di marmo alle cave di Carrara - spiega Marcello del Colle, coordinatore della Bottega di restauro - Una volta che il marmo è arrivato nella nostra sede, si esegue la sgrossatura e poi si scolpiscono le statue nei dettagli, allo stesso modo degli scultorei dell'antichità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA