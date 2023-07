Cristi scolpisce Terzo Cristo Giustiniani, su orme Michelangelo

Svelato a Carrara (Massa Carrara) il progetto artistico del 'Terzo Cristo Portacroce Giustiniani'. La grande statua in marmo bianco, in fase di lavorazione, è una creazione dello scultore argentino, ma residente a Carrara, Pablo Damian Cristi, su commissione degli eredi Giustiniani ed andrà a completare un trittico con le due versioni originali scolpite da Michelangelo cinque secoli fa. L'opera sarà creata progressivamente in varie tappe da Cristi, ultima delle quali a Carrara nel 2024.

Questa nuova scultura vuole far emergere l'aspirazione di poter formare una trinità, armonizzando con le due rappresentazioni originali, spiega una nota. La scultura rappresenterà lo Spirito Santo nella Trinità, abbracciando una visione più ampia e universale, in cui l'umanesimo è al centro di tutta la creazione. Nell'opera è presente una simbologia in tre parti: l'uomo, la croce e il manto. L'artista argentino ha deciso di condividere il suo lavoro in giro per il mondo, esponendo il processo creativo e permettendo al pubblico di osservare le fasi di lavorazione. La scultura è realizzata in collaborazione con Don Jerome Luc Moneglia de' Giustiniani, che ha scelto Pablo Damian Cristi per l'impresa artistica, mentre Andrea Bollo e Paolo Bollo ne ospiteranno la presentazione nella Torre Villafranca a Moneglia (Genova), in Liguria. L'evento è sostenuto dai Comuni di Moneglia e di Carrara, dal Museo Carmi di Carrara, e da 'Carrara città creativa Unesco'. Questo fine settimana un gruppo di personalità di rilievo, provenienti da diversi paesi, come ad esempio il console argentino di Milano, visiteranno la cava 'La Madonna' a Carrara, da dove proviene il blocco di marmo scelto dall'artista. A Moneglia si svolgerà poi la grande rivelazione del Terzo Cristo Portacroce Giustiniani, seguita da esposizioni di relatori sulle diverse teorie filosofiche, teologiche e simboliche che accompagnano l'opera.

"La rivelazione della scultura lascerà un segno indelebile nel mondo dell'arte - ha spiegato Pablo Damian Cristi - e questo evento rappresenta la convergenza tra arte, storia e spiritualità, invitando i partecipanti ad immergersi in un'esperienza culturale unica e trasformativa".



