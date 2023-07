Corto circuito ospedale Lucca, tecnico ustionato e via corrente

Grave incidente sul lavoro all'ospedale San Luca di Lucca durante l'installazione di un secondo angiografo nel reparto di cardiologia. Un tecnico è rimasto ustionato al volto da una fiammata mentre interveniva su un quadro elettrico in tensione. Per cause in corso di accertamento, spiega la Asl Toscana Nord ovest, si è verificato un corto circuito e si è sviluppata la fiamma. Il lavoratore, 55 anni di Scandicci (Firenze), ha subito ustioni importanti, anche al volto. È stato stabilizzato al pronto soccorso, poi è stato portato in ambulanza, con codice di urgenza rosso, all'ospedale di Cisanello (Pisa) dove è ricoverato in prognosi riservata con ustioni di secondo e terzo grado in varie parti del corpo.

Il personale dell'ospedale di Lucca ha provveduto a mettere in sicurezza l'area ed è in corso il ripristino dell'alimentazione che si è temporaneamente interrotta in alcuni settori dell'ospedale, in particolare emodinamica e blocco operatorio.

Nel pomeriggio è ancora in corso la riparazione della corrente nei settori dell'ospedale San Luca di Lucca coinvolti dal cortocircuito. L'assenza di alimentazione ha costretto a rinviare a domani gli interventi chirurgici di cardiologia previste oggi pomeriggio ma nessuno di quelli programmati era urgente.

La procura, secondo quanto emerge, avvierà un'inchiesta per lesioni colpose nell'ambito di un incidente sul lavoro.



