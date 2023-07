Yacht imbarca acqua davanti a Cecina, salvata coppia a bordo

Salvata dalla guardia costiera una coppia di cinquantenni a bordo di un'imbarcazione di 16 metri che stava imbarcando pesantemente acqua dall'asse dell'elica. E' successo mentre il natante navigava a circa 12 miglia a largo di Cecina (Livorno). Lo yacht, spiegano dalla capitaneria, con un uomo e una donna delle province di Bergamo e di Venezia, era partita da Marciana Marina, sull'isola d'Elba, ed era diretta a La Spezia. L'uomo al timone, avendo notato un leggero rallentamento della velocità ed un assetto leggermente più appoppato dell'imbarcazione, è andato sottocoperta scoprendo così l'abbondante infiltrazione d'acqua. Subito ha lanciato il Mayday.

Dal porto di Livorno è partita subito una motovedetta in direzione dello yacht e dal porto di Cecina anche un battello veloce. La Sala Operativa di Livorno ha dirottato sul posto un peschereccio che era nelle vicinanze e, mantenendo un costante contatto con l'equipaggio in difficoltà, ha consigliato ai due diportisti di fare rotta verso la costa e di intraprendere le prime azioni in caso di eventuale necessità di abbandono dell'imbarcazione, facendogli indossare i giubbotti di salvataggio e approntare la zattera di salvataggio.

Allertato pure il porto turistico di Cecina per un pronto intervento all'arrivo dello yacht, quindi raggiunto dalle motovedette militari. I due a bordo, molto spaventati, sono stati tranquillizzati. La guardia costiera ha scortato l'imbarcazione in salvo fino al porto di Cecina. Lì la barca, presa a rimorchio dagli ormeggiatori, è stata imbracata e alata per le riparazioni.



