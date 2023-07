Sos Comitati,'Basta cemento,Livorno ha già pagato con alluvione'

Protesta stamani a Livorno dei comitati di "Lotta Ambiente", "Salute e Lavoro" contro il Piano Strutturale e Operativo oggi in approvazione in consiglio comunale. I comitati hanno appeso striscioni sulla scala di accesso al municipio con slogan tipo "Piano strutturale = disastro ambientale" e "Basta cemento su Livorno".

"Oggi in Comune si discute la variante generale al piano strutturale del Comune di Livorno - spiegano dai comitati - e l'attuale giunta vi prevede l'urbanizzazione di vaste aree della città oltre a quelle già previste, come ad esempio una nuova palestra alla Scopaia. Una scelta scellerata visto che Livorno è già una città con ampie zone cementificate che ha già pagato ciò con l'alluvione del 2017 e che, vista la crisi ambientale e gli eventi climatici estremi sempre più frequenti rischia di aggravare la sua situazione".

La città, proseguono, "ha bisogno di cura del territorio e del verde ma il comune sembra non capire tutto ciò e prosegue nella sua strada verso inquinamento e devastazione ambientale.

Oggi quindi siamo qui a contestare queste scelte della giunta e dire no a questa variante al piano strutturale e al piano operativo connesso che l'amministrazione sta portando avanti senza alcun percorso partecipativo che coinvolga le persone ma semplicemente "illustrando" le scelte fatte. Scelte che seguono solo le logiche dei potenti e del profitto ma che hanno pesanti ricadute sulla vita delle persone".



