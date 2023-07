Quattro 17enni arrestati per una rapina violenta a Firenze

In carcere a Firenze quattro 17enni, stranieri, accusati di una rapina violenta avvenuta in strada contro un ragazzino, affrontato con calci e pugni e con una pistola finta. La polizia di Stato ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della procura minorile fiorentina per concorso in rapina aggravata, lesioni aggravate, ricettazione, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale e porto d'oggetti atti ad offendere.

Secondo quanto ricostruito dalla squadra mobile le responsabilità dei quattro indagati sarebbero riconducibili ad un episodio avvenuto l'8 maggio all'Isolotto.

La vittima venne avvicinata dai coetanei con una pistola senza tappo rosso e aggredita per rapinargli il cellulare e altri effetti personali. I quattro, nonostante la minore età che non consente di avere la patente auto, scapparono a bordo di una vettura rubata.

Nelle ricostruzioni sui profili individuali, risulta anche che alcuni dovranno rispondere di altri reati come furto e ricettazione perché durante i controlli delle forze di polizia sono stati trovati alla guida di altri mezzi rubati. Secondo quanto emerso, inoltre, in almeno un altro episodio uno degli indagati avrebbe aggredito con lo spray al peperoncino un dipendente di un negozio di telefonia del centro rapinandogli un iPhone. I quattro sono stati ristretti in un istituto penitenziario minorile (ex riformatorio).



