Morti in alluvione a Livorno, pm '4 anni all'ex sindaco Nogarin'

I pm Sabrina Carmazzi e Antonella Tenerani hanno chiesto 4 anni di condanna per l'ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin a conclusione della requisitoria nel processo sull'alluvione della notte del 10 settembre 2017 in cui morirono otto persone. L'ex sindaco, che fu eletto per i Cinquestelle, è l'unico imputato nel processo con l'accusa di omicidio colposo plurimo. Nel pomeriggio il processo è proseguito con le discussioni delle parti civili, mentre nella prossima udienza fissata a giovedì 20 luglio sono attese le repliche della difesa.

"Ho studiato questo processo in maniera assolutamente capillare, maniacale, proprio per capire. Questa richiesta di quattro anni è quella che la procura ritiene giusta, ma poi vedremo che cosa decide il giudice. Alla fine credo che l'ultimo dei problemi sia la pena", ha detto Sabrina Franzoni, l'avvocato difensore dell'ex sindaco di Livorno Filippo Nogarin dopo la richiesta di condanna a 4 anni per omicidio colposo plurimo.

"Ora vediamo - ha ripetuto Franzoni - abbiamo tantissime cose da dire".



