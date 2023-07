Lucca punta a Capitale cultura con 100 anni Turandot e 60 Comics

Va avanti la macchina organizzativa per la candidatura di Lucca a Capitale italiana della cultura 2026. Dopo l'annuncio fatto dall'amministrazione comunale a fine maggio, è stata trasmessa la manifestazione di interesse al ministero della Cultura. E' stato conferito l'incarico di coordinare il progetto e redigere il dossier alla Fondazione Promo Pa, la stessa che ha curato negli anni scorsi il dossier di altre candidature tra cui Parma capitale della cultura nel 2020. "Questo è un obiettivo che ci siamo prefissati tempo fa, già in campagna elettorale - ha detto il sindaco Mario Pardini - il 2026 sarà un anno importante. Sarà l'anno dei 100 anni della Turandot, i 60 anni dei Comics and Games e vorremmo che lo sia anche per la candidatura a Capitale della cultura. L'idea che abbiamo è quella di unire tutto il territorio e strutturare progetti che rimangano sul territorio a medio termine, almeno fino al 2032 che è il nostro obiettivo finale del secondo mandato".

Il 20 luglio si svolgerà una mattinata di co-progettazione, alla quale sono invitati in via prioritaria tutti i soggetti coinvolti. Sarà quindi redatta una macrostruttura del dossier e il 26 luglio è prevista la prima riunione del costituendo comitato per Lucca 2026. Il dossier dovrà essere inviato entro il 27 settembre. In tutto sono 26 le città che hanno presentato la manifestazione di interesse alla candidatura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA