L'Empoli prosegue il ritiro in Austria poi gara col Friburgo

Il precampionato dell'Empoli proseguirà in Austria dopo la prima fase di ritiro iniziata lunedì scorso. Gli azzurri allenati da Paolo Zanetti si alleneranno a Bad Häring, in Tirolo, da domenica 23 a sabato 29 luglio. Lavoreranno allo SportPlatz, principale impianto sportivo di Bad Haring, dotato di due campi in erba e non distante dall'hotel della squadra.

In tale periodo l'Empoli sosterrà due amichevoli internazionali che saranno ufficializzate nei prossimi giorni.

Già stabilita invece l'amichevole di sabato 5 agosto alle 15.30 all'Europa-Park Stadion contro il Friburgo, squadra di Bundesliga. L'Empoli raggiungerà Friburgo direttamente dalla Toscana, dopo essere rientrata dal ritiro austriaco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA