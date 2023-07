A Vivian Lamarque il premio Viareggio Repaci per la poesia

Va a Vivian Lamarque con 'L'amore da vecchia' (Mondadori) il Premio per la sezione Poesia della 94/a edizione del Premio Letterario Viareggio-Rèpaci. Lo annuncia la giuria presieduta da Paolo Mieli, che tornerà a riunirsi nei prossimi giorni per decretare anche il vincitore per la saggistica tra Francesco Longo ('Il cuore dentro le scarpe', '66th and 2nd'), Paolo Nori ('Vi avverto che vivo per l'ultima volta. Noi e Anna Achmatova', Mondadori) e Francesco Piccolo (La bella confusione, Einaudi).

Sabato 29 luglio alle 18.30 presso la libreria Mondadori di Viareggio in viale Regina Margherita si svolgerà un firma copie con i finalisti dell'edizione 2023 che, dalle 21.30 presenteranno al pubblico le loro opere in dialogo con la giuria.

Tutti i vincitori riceveranno il premio nel corso della serata conclusiva in programma domenica 30 luglio sul palco di piazza Mazzini nel corso della quale sarà svelato anche il premio per la sezione Narrativa che vede in lizza Niccolò Ammaniti ('La vita intima', Einaudi), Giosuè Calaciura ('Una notte', Sellerio) e Sapo Matteucci ('Per futili motivi', La nave di Teseo).





