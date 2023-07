Scrive sue iniziali su pietra del Ponte Vecchio, turista multata

Sorpresa a scrivere le iniziali del proprio nome su una pietra del Ponte Vecchio a Firenze. Per questo una turista 20enne del nord Europa è stata fermata e multata dalla polizia municipale. La giovane ha provato a scrivere con un pennarello ad inchiostro lavabile sulla pietra del parapetto dello storico ponte. E' stata poi la stessa ragazza a cancellare, su input della polizia municipale, la scritta usando una pezza bagnata con acqua e il parapetto non ha subito danni. Per lei è scattata la sanzione da 160 euro.





