Premiato 118 Pistoia-Empoli per percorso contro l'ictus

Premio internazionale alla Centrale Operativa 118 Empoli-Pistoia per le modalità di gestione del percorso contro gli ictus, dalla chiamata al ricovero in ospedale. La Centrale ha avuto la massima votazione dalla Angels e Eusem committee, ente certificatore mondiale.

Stamattina la cerimonia di consegna del premio con il sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi, i presidenti delle Sds Anna Maria Celesti (Pistoia), Alessio Torrigiani (Valdinievole) e Alessio Spinelli (Empolese Valdelsa) e il direttore sanitario Emanuele Gori.

Sulla base dell'analisi degli indicatori riguardanti il percorso diagnostico terapeutico, la Centrale si è classificata a livello Platinum per il 2022 e Diamante (massima votazione) per i primi quattro mesi del 2023. Il premio è destinato alle strutture che nel mondo sono dotate di percorsi specifici per il trattamento dell'ictus e che rispettino gli standard richiesti.

Valuta pertanto diversi parametri di qualità e ottimale gestione del paziente con ictus ischemico acuto, sia in fase pre-ospedaliera sia all'arrivo del paziente in Pronto Soccorso. Le certificazioni sono state consegnate alla Centrale dalla dottoressa Alessia Sartori, referente della Angels per il centro Italia. L'ente certificatore ha monitorato ed ha dato i voti a tutte le fasi del percorso ictus. Tra i criteri adottati per qualificare il premio ci sono il numero dei pazienti trattati (oltre 30), l'esistenza di protocolli specifici per il trattamento della patologia e di programmi di formazione con cadenza annuale e l'utilizzo di specifiche scale di valutazione dello stroke.



