Manager morto su yacht, indagati anche medico e volontari 118

Tra gli 11 indagati per omicidio colposo nell'inchiesta sulla morte improvvisa del manager Fabio Attilio Cairoli, 58 anni, la sera dell'8 luglio all'Isola del Giglio (Grosseto), ci sono anche il medico e i soccorritori del 118 che intervennero a bordo dello yacht ormeggiato in porto. Insieme a medici e infermieri del pronto soccorso dell'ospedale di Orbetello, da dove Cairoli era stato dimesso il giorno prima dopo un controllo, la procura di Grosseto ha coinvolto negli accertamenti tutto il personale sanitario che era venuto a contatto con il ceo di Igt Global Lottery. Il pm Carmine Nuzzo incaricherà domani tre esperti per l'esame autoptico, oltre al professor Marco Di Paolo dell'Università di Pisa, anche il professor Lorenzo Ghiadoni e il professor Michele Edmin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA