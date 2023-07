Caldo, a Firenze codice rosso prorogato fino al 14 luglio

Bollino rosso per caldo ancora prorogato di un giorno per Firenze. La protezione civile porta l'avviso fino al 14 luglio a Firenze come certifica il nuovo bollettino sulle ondate di calore pubblicato dal ministero della Salute. Secondo le previsioni la temperatura massima percepita sarà di 39 gradi oggi, 38 gradi domani e 37 gradi venerdì.

Ieri è stato il primo giorno annunciato con 'bollino rosso' a Firenze e il record di giornata, riporta Palazzo Vecchio, è stato raggiunto alla stazione meteorologica Firenze Orto Botanico con 38,1 gradi registrati alle 14.45 (ora solare); alle 9 di stamani (sempre ora solare) si sono già raggiunti i 31,6 gradi.



