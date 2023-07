Calcio: parte ritiro Fiorentina a Rocco Commisso Training Center

Con l'arrivo dei primi giocatori al nuovo centro sportivo di Bagno a Ripoli, di primo mattino, è iniziata ufficialmente la nuova stagione della Fiorentina.

Per la prima volta la squadra viola svolgerà il ritiro in città, nella nuova casa che presto prenderà il nome di 'Rocco Commisso Training Center' in onore del proprietario della società viola, che ha voluto fortemente e costruito a proprie spese il centro sportivo.

I primi giocatori a varcare l'ingresso del Viola Park sono stati Terracciano, Castrovilli, Kokorin, Duncan, Bonaventura, Cabral, Jovic, Igor, Terzic e Dodo.

L'allenatore Vincenzo Italiano, assieme al suo staff di collaboratori, e Sabiri (primo volto nuovo della Fiorentina, acquistato dalla Sampdoria) sono invece arrivati già martedì pomeriggio. Per oggi il programma prevede test medici e fisici, nel pomeriggio è possibile già un primo allenamento in campo.

Nei prossimi giorni, invece, allenamenti alle ore 9 e alle ore 18.30.

In questa prima fase allenamenti e amichevoli sono a porte chiuse.



