50enne al ragazzo che lo ha salvato da infarto, 'Angelo custode'

"È il mio angelo custode e ogni volta che lo vedo o ci si scrive mi emoziono. Avendo tre figli anche loro lo ringrazieranno a vita". Così Marcello, il 50enne di Arezzo colpito da arresto cardiaco durante una cena di scout in parrocchia venerdì scorso e salvato sul posto da un ragazzo, non ancora 17enne, Alessandro, che ha saputo usare correttamente un defibrillatore. Lo ha imparato in un corso a scuola e nell'emergenza, gestita in modo eccellente con altri amici minorenni, lo ha sottoposto a tre scariche e poi gli ha effettuato un massaggio cardiaco. Manovre salvavita decisive in attesa del medico del 118. Un altro ragazzo di 15 anni chiamava intanto l'emergenza, una ragazza di 17 allontanava i bambini spaventatissimi, tutto mentre il 50enne in pubblico accusava l'attacco cardiaco. Oggi Marcello e Alessandro si sono incontrati nel reparto di cardiologia dell'ospedale di Arezzo.

"Non mi sarei aspettato tutta questa notorietà - commenta Alessandro - Ho applicato solo quello che ho appreso a scuola.

Questo dimostra quanto sono importanti questi corsi".

Il 50enne oggi torna a casa, viene dimesso ma non dimenticherà quanto vissuto: "Questo cittino (ragazzo, in vernacolo aretino, ndr) ha fatto un gesto che, se questi corsi venissero fatti con capillarità potrebbero fare anche altri come lui. È molto importante diffondere questo messaggio". Alessandro concorda e si schermisce: "Ho fatto solo fatto il mio dovere".

La vicenda ha scosso la parrocchia di San Marco, in città.

Il 50enne si è sentito male nella festa conclusiva dei 'campi solari', le iniziative estive dell'oratorio. "Hanno agito con sangue freddo, coraggio e altruismo", ha detto con orgoglio il parroco don Alessandro Conti. C'erano anche degli adulti ma i più rapidi a prendere in mano subito la situazione sono stati i giovanissimi del gruppo scout, che si sono velocemente coordinati per dare soccorso.



