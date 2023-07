Rissa fra minori stranieri a centro accoglienza, scatta protesta

Rissa in una casa per minori stranieri migranti non accompagnati a Scandicci, in provincia di Firenze. Due ragazzi di 16 e 17 anni hanno litigato con particolare violenza e si sono feriti a vicenda. E' successo verso mezzanotte e mezza e sul posto sono andati i carabinieri.

Tuttavia i militari sono dovuti intervenire non solo per calmare i due, ma anche per gestire all'esterno, in strada, la protesta di una trentina di persone radunatesi nei pressi che manifestavano dissenso verso la struttura in località Le Bagnese. Ci sono stati lanci di sassi e bottiglie e i militari hanno dovuto evitare che i due gruppi - quello dei migranti del centro e quello che protestava fuori - entrassero in contatto e la situazione degenerasse. Due carabinieri sono rimasti leggermente feriti mentre uno dei minori ha rotto il finestrino di un'autovettura di servizio. La situazione si è normalizzata intorno alle 2.30 quando l'Arma, con i rinforzi arrivati da Firenze, ha disperso i soggetti esterni. Questa trentina di persona sarebbe stata attirata proprio dalla rissa nella struttura di accoglienza e avrebbe inveito contro la sua presenza. Le loro identificazioni sono in corso.

Infine, i due minori stranieri, che si sono feriti reciprocamente, non hanno spiegato il motivo del loro scontro ai carabinieri e hanno ricevuto le cure all'ospedale San Giovanni di Dio di Firenze. Saranno denunciati alla procura minorile per rissa, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato.



