In Toscana nuovo Cup online per prenotazioni più semplici

(ANSA) - FIRENZE, 11 LUG - La Regione Toscana potenzia il suo Cup online, il portale web di prenotazioni per visite specialistiche e prestazioni di diagnostica strumentale. Il nuovo portale, che debutterà il 17 luglio, avrà una nuova grafica più accessibile per chi ha difficoltà con la vista, un calendario con le disponibilità di più facile ed immediata lettura, e un migliore accesso alle agende delle singole Asl, anche per appuntamenti multipli.

"Rendere l'esperienza di prenotazione online migliore e più semplice incoraggerà la popolazione ad usufruirne in misura maggiore, con la comodità peraltro di poter accedervi in qualsiasi momento della giornata", sostengono il presidente della Regione Eugenio Giani e l'assessore alla sanità Simone Bezzini. A breve, spiega la Regione, si potrà anche accedere alle prenotazioni senza avere a portata di mano la ricetta elettronica, semplicemente entrando nel sistema con il proprio Spid, con la tessera sanitaria elettronica o con la carta di identità elettronica, visualizzando così tutte le proprie ricette. Oggi sul totale delle richieste arrivate al Cup, oltre 7,5 milioni nei primi sei mesi del 2023, il servizio telefonico o le farmacie continuano ad essere il canale privilegiato di accesso, mentre il 15,1% delle operazioni è fatto online e il 2,4% dalla app, con un incremento del 10% negli ultimi due mesi. (ANSA).