I Delitti Del Barlume, riprese all'Isola d'Elba

Sono in corso all'Isola d'Elba le riprese dell'undicesima stagione de I Delitti del Barlume, la collection Sky Original prodotta da Sky Studios e da Palomar liberamente ispirata al mondo della serie I delitti del BarLume di Marco Malvaldi (edita da Sellerio Editore), che arriverà prossimamente in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW.

E sul set si respira già quel clima allegro e scanzonato che contraddistingue questa longeva e amatissima produzione, come mostrano le prime divertenti immagini e bloopers diffusi oggi.

in una brevissima clip il regista ironizza "come vedete il clima è bollente, la cosa più diverte di questa serie sono le papere, fate come noi sbagliate sempre". Confermatissimo il cast, ormai quasi una grande famiglia allargata. Tornano alla regia Roan Johnson - che delle storie è anche produttore creativo - e Milena Cocozza e tornano anche tutti i personaggi che hanno reso celebre il "BarLume": Filippo Timi è Massimo Viviani, Lucia Mascino il Commissario Fusco, Alessandro Benvenuti (Emo), Atos Davini (Pilade), Massimo Paganelli (Aldo), Marcello Marziali (Gino) sono i "vecchini". E ancora Enrica Guidi (la Tizi), Corrado Guzzanti (Paolo Pasquali) e Stefano Fresi (Beppe Battaglia). La sceneggiatura è di Roan Johnson, Davide Lantieri, Ottavia Madeddu e Carlotta Massimi. Nella prossima stagione, che si comporrà di tre nuove storie, anche due guest d'eccezione: l'iconica Orietta Berti e il cantautore Motta, al suo ritorno sul set della collection dopo la partecipazione dello scorso anno.

Un morto in un pozzo, uno in mare e uno ucciso durant una battuta di caccia: nuova estate nuove grane, ma tra risate e brillanti intuizioni i nostri eroi ce la faranno come sempre.





