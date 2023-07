La protezione civile ha esteso da oggi a giovedì prossimo (quindi un giorno in più) l'allerta da bollino rosso per caldo a Firenze. In questi tre giorni sono previste ondate di calore e temperature elevate fino a quella massima percepita di 39°C attesa per le ore 14 di oggi e domani, mentre il 13 luglio dovrebbe attestarsi a 38°C.

La temperatura effettiva di picco, misurata alle ore 14, dovrebbe essere di 37°C oggi, 36°C il 12 luglio, 35°C il 13.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA