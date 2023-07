Beatrice Venezi stasera a Lucca dirige concerto 100 anni Puccini

Grande attesa nella 'sua' Lucca per il concerto di Beatrice Venezi, che questa sera alle 21.15 salirà sul palco del Summer Festival, in piazza Napoleone, per dirigere l'Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova.

L'evento, gratuito, dà il via ufficiale alle celebrazioni per il centenario della morte di Giacomo Puccini, che ricade nel 2024, e alle iniziative realizzate dal Comitato nazionale presieduto dal direttore d'orchestra, Alberto Veronesi.

Beatrice Venezi torna nella sua città a poche ore dalle accuse ricevute a Nizza, in Francia, dove diverse associazioni hanno chiesto l'annullamento dell'invito, che le aveva fatto il Comune francese per dirigere l'Orchestra filarmonica locale nel tradizionale balletto di Natale e al Concerto di Capodanno.

Polemiche alle quali la diretta interessata per il momento non ha voluto replicare, ma ha ricevuto le difese del ministro Sangiuliano.

Per dar voce alle più belle arie e ai duetti più suggestivi del repertorio del maestro, ci saranno il soprano Carmen Giannattasio, il tenore Marco Berti e il baritono Massimo Cavalletti. Saranno suonati brani tratti da Tosca, Manon Lescaut, Madama Butterfly, Gianni Schicchi e altri. Attesi circa 5.000 spettatori, i tagliandi d'ingresso sono andati esauriti in poche ore, tanto da spingere l'organizzazione ad aumentare del 25% la disponibilità inizialmente fissata a quota 4.000.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA