Sequestrati oltre 100 orologi falsi a Forte dei Marmi

(ANSA) - VIAREGGIO (LUCCA), 10 LUG - La guardia di finanza ha sequestrato a Forte dei Marmi (Lucca) più di cento orologi con marchi del lusso contraffatti, che avrebbero generato profitti illeciti per oltre 30.000 euro alla vendita finale ai vacanzieri in spiaggia. L'intervento c'è stato sulla statale Aurelia quando un'auto sospetta, da tempo tenuta sotto osservazione, ha incrementato la velocità per sfuggire a un possibile controllo.

Le Fiamme gialle hanno fermato il mezzo e controllato il conducente, un extracomunitario. Dentro l'auto c'era un sacchetto di plastica con un centinaio di orologi contraffatti marcati falsamente come Rolex, Patek Philippe, Jeager le Coultre, Omega, Hublot, Cartier. Sarebbero stati venduti tra i 250 e i 300 euro cadauno ma la GdF li ha sequestrati. Il possessore è stato denunciato per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi. (ANSA).