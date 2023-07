Premio 'Richard R. Ernst' alla chimica italiana Lucia Banci

Prestigioso riconoscimento per Lucia Banci, ordinario di Chimica generale ed inorganica dell'università di Firenze e tra i fondatori del Centro Risonanze Magnetiche (Cerm) di ateneo, che è stata insignita del premio Richard R. Ernst per la Risonanza Magnetica da Bruker, azienda leader nel settore, insieme a Jack Freed della Cornell University. Lucia Banci, spiega l'ateneo fiorentino, ha contribuito in modo significativo a portare avanti la comprensione della Rmn paramagnetica in generale e, più specificamente, la sua applicazione al trasporto intracellulare di ioni metallici. I suoi studi sul trasporto del rame nelle cellule e sulla sua incorporazione nelle "proteine bersaglio" hanno permesso di razionalizzare i fattori che determinano gli stati patologici.

La docente fiorentina ha pure contribuito ai progressi ottenuti nel campo della Rmn paramagnetica in-cellulare verso applicazioni che includono le cellule eucariotiche. Da questo filone di ricerca ha ricavato intuizioni chiave sulla maturazione delle metalloproteine e sul trasporto degli ioni metallici nelle cellule viventi. "Sono molto onorata di ricevere questo premio che celebra uno dei giganti della Rmn e che continua a riconoscere le applicazioni della Rmn a beneficio della società - ha dichiarato Banci - Sono lusingata dalla stima dei colleghi del Comitato del Premio Ernst e sono felice di condividere questo premio con un gruppo di scienziati così eccezionale". Il premio, conferito in una cerimonia a Glasgow, è intitolato al premio Nobel per la Chimica 1991 Richard R. Ernst celebre per i suoi contributi fondamentali allo sviluppo della spettroscopia di risonanza magnetica nucleare (Rmn) ad alta risoluzione. E' un riconoscimento molto significativo nel campo della ricerca.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA