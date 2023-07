I genitori di Kata a Meloni: 'Prenda a cuore il caso'

A un mese dalla scomparsa di Kata, la bimba sparita dall'ex hotel Astor di Firenze, i genitori invocano l'aiuto della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

"Mi rivolgo nuovamente alla presidente Meloni - dice la mamma di Kata in un video - se possibile le chiedo di avvicinarsi a noi stasera alla manifestazione e invito tutte le mamme di Firenze a venire alla manifestazione di stasera, è passato un mese dalla scomparsa di mia figlia". Anche il padre di Kata fa appello alla premier affinché si "prenda a cuore questo caso perché è un mese che è scomparsa la mia bambina, per favore, fateci sentire la vostra vicinanza, vi prego".

Stasera, come era stato annunciato, in piazza Luigi Dallapiccola a Firenze, è in programma una manifestazione per "chiedere di non abbassare la guardia" sul caso di Kataleya.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA